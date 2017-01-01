Столична влада збирається запустити трамвай, який з’єднає правий і лівий береги Дніпра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До кінця травня поточного року Київ планує отримати технічно-економічне обґрунтування проекту «Tram-Train».

«Цей проект дозволить з’єднати швидкісним сполученням лівобережні житлові масиви та адміністративно-ділове ядро міста, що дозволить істотно скоротити час транспортних поїздок. За розрахунками на транспортній моделі, попит на «Tram-Train» становить близько 240 тисяч пасажирів на добу. Загальна протяжність лінії складе 37,2 км, із яких 14,7 км – інфраструктура швидкісного трамваю. Решта – інфраструктура залізниці», – зауважив Ілля Сагайдак.

Лінія «Tram-Train» включатиме два маршрути: «Милославська» – «Північна», та «Дарниця» – «Кільцева дорога». Обидва – через Дарницький залізничний міст.

Заходи з реалізації системи «Tram-Train» передбачають будівництво примикання, що поєднає троєщинську лінію швидкісного трамваю із залізницею в районі станції «Троєщина-2», будівництво примикання, що поєднає борщагівську лінію швидкісного трамваю із залізницею в районі Повітрофлотського шляхопроводу, будівництво розгалуження на Березняках, яке дозволить потягам, що рухаються з Троєщини та на Троєщину, оминати станцію Дарниця, та будівництво пересадкової платформи «Либідська».