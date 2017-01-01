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    Столична влада збирається запустити трамвай, який з’єднає правий і лівий береги Дніпра

    • Сьогодні, 06:58
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    До кінця травня поточного року Київ планує отримати технічно-економічне обґрунтування проекту «Tram-Train».

    «Цей проект дозволить з’єднати швидкісним сполученням лівобережні житлові масиви та адміністративно-ділове ядро міста, що дозволить істотно скоротити час транспортних поїздок. За розрахунками на транспортній моделі, попит на «Tram-Train» становить близько 240 тисяч пасажирів на добу. Загальна протяжність лінії складе 37,2 км, із яких 14,7 км – інфраструктура швидкісного трамваю. Решта – інфраструктура залізниці», – зауважив Ілля Сагайдак.

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    Лінія «Tram-Train» включатиме два маршрути: «Милославська» – «Північна», та «Дарниця» – «Кільцева дорога». Обидва – через Дарницький залізничний міст.

    Заходи з реалізації системи «Tram-Train» передбачають будівництво примикання, що поєднає троєщинську лінію швидкісного трамваю із залізницею в районі станції «Троєщина-2», будівництво примикання, що поєднає борщагівську лінію швидкісного трамваю із залізницею в районі Повітрофлотського шляхопроводу, будівництво розгалуження на Березняках, яке дозволить потягам, що рухаються з Троєщини та на Троєщину, оминати станцію Дарниця, та будівництво пересадкової платформи «Либідська».

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