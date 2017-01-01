Столичні поліцейські привласнили 10 млн гривень премій своїх колег

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Посадових осіб столичного главку поліції викрито у привласненні майже 10 млн гривень, що призначалися для виплати поліцейським

Прокуратурою міста Києва спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції України та у співпраці з керівництвом Нацполіції України викрито злочинну групу у складі службових осіб управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у м. Києві, а також одного з полків особливого призначення ГУ НП України у м. Києві.

Як встановлено досудовим розслідуванням, учасники цієї групи щомісяця привласнювали половину коштів, що призначалися на виплати премій поліцейським одного з полків особливого призначення ГУ НП України у м. Києві.

П’ятьох зловмисників затримано після розділення чергової суми привласнених коштів у розмірі 240 тис. грн.

Загалом, за вказаною схемою службовці незаконно збагатілися на майже 10 млн гривень.

На даний час в приміщенні управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у м. Києві та за місцем проживання фігурантів провадження проводяться обшуки.

Затриманим особам готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), а також клопотання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Також прокуратурою ініційовано проведення аудиту усіх нарахувань, проведених вказаними службовцями за попередні періоди.