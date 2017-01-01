  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Столичні поліцейські привласнили 10 млн гривень премій своїх колег

    • Сьогодні, 09:00
    • Розсилка

    Посадових осіб столичного главку поліції викрито у привласненні майже 10 млн гривень, що призначалися для виплати поліцейським

    Прокуратурою міста Києва спільно з Департаментом внутрішньої безпеки  Нацполіції України та у співпраці з керівництвом Нацполіції України  викрито злочинну групу у складі службових осіб управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у м. Києві,  а також одного з полків особливого призначення ГУ НП України у м. Києві.
     
    Як встановлено досудовим розслідуванням, учасники цієї групи щомісяця привласнювали половину коштів, що призначалися на виплати премій поліцейським одного з полків особливого призначення ГУ НП України у м. Києві.
     
    П’ятьох зловмисників затримано після розділення чергової суми привласнених коштів у розмірі 240 тис. грн.
     
    Загалом, за вказаною схемою службовці незаконно збагатілися на майже 10 млн гривень.
     
    На даний час в приміщенні управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у м. Києві та за місцем проживання фігурантів провадження проводяться обшуки.
     
    Затриманим особам готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), а також клопотання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад. 
     
    Також прокуратурою ініційовано проведення аудиту усіх нарахувань, проведених вказаними службовцями за попередні періоди.
    Національна поліція України прокуратура кримінал корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ