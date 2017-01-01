Столичні правоохорнці затримали на хабарі чиновника міграційної служби
- Сьогодні, 17:03
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Розсилка
У Києві розкрили чергову корупційну схему
Cлідчими столичної прокуратури спільно з співробітниками СБУ затримано на одержанні неправомірної вигоди керівника одного з районних відділень Головного управління державної міграційної служби України в місті Києві.
Вказаний посадовець вимагав та одержав 5 600 грн від громадянина за пришвидшення виготовлення та видачі паспортів для виїзду за кордон.
В межах кримінального провадження слідчими прокуратури задокументовано ще декілька епізодів вимагання та одержання зазначеною посадовою особою хабарів.
На даний час в приміщенні районного відділення ГУ ДМС України в місті Києві проводяться обшуки. Слідство триває.