Столичні правоохорнці затримали на хабарі чиновника міграційної служби

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У Києві розкрили чергову корупційну схему

Cлідчими столичної прокуратури спільно з співробітниками СБУ затримано на одержанні неправомірної вигоди керівника одного з районних відділень Головного управління державної міграційної служби України в місті Києві.

Вказаний посадовець вимагав та одержав 5 600 грн від громадянина за пришвидшення виготовлення та видачі паспортів для виїзду за кордон.

В межах кримінального провадження слідчими прокуратури задокументовано ще декілька епізодів вимагання та одержання зазначеною посадовою особою хабарів.

На даний час в приміщенні районного відділення ГУ ДМС України в місті Києві проводяться обшуки. Слідство триває.