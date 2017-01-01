Столичних правоохоронців судитимуть за вимагання грошей

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Злочинцям загрожує до семи років позбавлення волі

Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт відносно оперуповноваженого одного з районних управлінь Національної поліції та двох колишніх міліціонерів, які організували схему вимагання грошей.

Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Під час досудового розслідування було встановлено, що правоохоронець та його спільники, отримавши оперативну інформацію про осіб, які вживають або розповсюджують наркотичні та психотропні речовини, встановлювали за ними стеження. Не маючи на це законних підстав, вони затримували цих громадян, а в їхніх помешканнях проводили обшуки. Після цього злочинці погрозами змушували родичів затриманих передавати їм гроші за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності.

Загалом за цією схемою впродовж квітня–червня минулого року зловмисники отримали понад 330 тис. грн.