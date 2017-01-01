Страшна трагедія у Києві: вночі було вбито таксиста

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У Дніпровському районі столиці було вбито чоловіка

7 квітня, о 2:37 ночі, до поліції надійшло повідомлення про те, що на бульварі Верховної Ради закривавлений чоловік просив допомоги у продавчині нічної ятки.

Вартові дізналися, що загиблий працював таксистом, а під час останньої поїздки йому нанесли три ножових поранення. Після цього постраждалий проїхав ще деяку відстань та попросив про допомогу.

Попри це, коли на місце прибула карета швидкої допомоги, то таксист 1962 року народження вже помер.

На місці інциденту працюють кінологи та слідчо-оперативна група, ведеться слідство.

Джерело: Еспресо ТВ