Суд продовжив арешт горе-матері, яка заморили голодом дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Термін дії запобіжного заходу суд визначив до 6 березня 2017 року.

Голосіївський райсуд столиці продовжив строк тримання під вартою для 21-річній жінки, яка залишила без нагляду двох своїх малолітніх дітей.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку.

Внаслідок цього хлопчик помер, а дівчинка у непритомному стані була госпіталізована до лікарні.

Дії горе-матері кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини).