  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Суд продовжив арешт горе-матері, яка заморили голодом дітей

    • Сьогодні, 15:09
    • Розсилка

    Термін дії запобіжного заходу суд визначив до 6 березня 2017 року.

    Голосіївський райсуд столиці продовжив строк тримання під вартою для 21-річній жінки, яка залишила без нагляду двох своїх малолітніх дітей.
     
     
    Нагадаємо, на початку грудня минулого року уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку.
    Внаслідок цього хлопчик помер, а дівчинка у непритомному стані була госпіталізована до лікарні.
     
    Дії горе-матері кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини).
    Читайте також
    кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ