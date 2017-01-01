У ботанічному саду в Києві ставили «пікнікові» рекорди

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Рекордсмени на природі хизувалися своїми вміннями

За 14 хвилин готовий шашлик і 30 нарізаних кілець з однієї маслини. У Ботанічному саду в Києві фіксували «пікнікові» рекорди. На пікнік з'їхалися таланти, чиї імена уже внесені до Національного реєстру рекордів України. Щороку цей реєстр поповнюється шістьма сотнями нових, часто дивакуватих звершень.

Рекордсмени сьогодні на природі хизувалися своїми вміннями: на гітарі грала найтитулованіша 9-річна гітаристка, а ще тут запускали тарілку-фрісбі на найдовшу відстань, смажили шашлик за найкоротший час, нарізали оливки найтоншими кільцями та імітували спів пташок та голоси політиків.

Ярослав Галюк, рекорсмен із найтоншого різання маслин, каже: «Мій рекорд – 30 нарізаних кружечок із маслини».

А рекордсмен із найшвидшого приготування шашлику Євген Воробйов розповідає: «Спалюючи 1 кілограм гілок отримуємо 3 кілограми готового м'яса. І за швидкістю приготування я сьогодні планую за 15-20 хвилин приготувати в загальному то шашлик».

«У мене біля 300 голосів та десь 150 звуків (демонструє пташку). Політична тема – це цікава тема... (голосом Ляшка – ред.) Ну скотиняки такі, скільки можна інтерв'ю брать, давайте щось робить!! Ну, Парубія важкувато трохи робити, тому що в нього дуже цікавий дефект, ще не відпрацьований в мене», – розповів про свої вміння рекордсмен з імітації звуків та голосів Юрій Коваленко.