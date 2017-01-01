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    У центрі Києва бурулька травмувала жінку

    • Сьогодні, 16:53
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    Фото: Станіслав Груздєв

    Жінку госпіталізували у лікарню

    Жінка отримала травму внаслідок того, що їй на голову з даху будинку впала бурулька. Про це повідомили медичні працівники.

    Інцидент стався ввечері 20 лютого в Шевченківському районі столиці на вулиці Прорізній.

    Так, 60-річна жінка йшла по тротуару, коли їй на голову з даху впала бурулька. Внаслідок інциденту її госпіталізували у лікарню із забійною раною тім'яної області голови.

    Нагадаємо, що нещодавно в центрі столиці крижана брила розчавила дах автомобіля.

    Джерело: УНН
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