У центрі Києва бурулька травмувала жінку

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Фото: Станіслав Груздєв

Жінку госпіталізували у лікарню

Жінка отримала травму внаслідок того, що їй на голову з даху будинку впала бурулька. Про це повідомили медичні працівники.

Інцидент стався ввечері 20 лютого в Шевченківському районі столиці на вулиці Прорізній.

Так, 60-річна жінка йшла по тротуару, коли їй на голову з даху впала бурулька. Внаслідок інциденту її госпіталізували у лікарню із забійною раною тім'яної області голови.

Нагадаємо, що нещодавно в центрі столиці крижана брила розчавила дах автомобіля.