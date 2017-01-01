У центрі Києва бурулька травмувала жінку
- Сьогодні, 16:53
-
Розсилка
Фото: Станіслав Груздєв
Жінку госпіталізували у лікарню
Жінка отримала травму внаслідок того, що їй на голову з даху будинку впала бурулька. Про це повідомили медичні працівники.
Інцидент стався ввечері 20 лютого в Шевченківському районі столиці на вулиці Прорізній.
Так, 60-річна жінка йшла по тротуару, коли їй на голову з даху впала бурулька. Внаслідок інциденту її госпіталізували у лікарню із забійною раною тім'яної області голови.
Нагадаємо, що нещодавно в центрі столиці крижана брила розчавила дах автомобіля.
Джерело: УНН