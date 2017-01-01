У центрі Києва до 20 січня посилять охорону порядку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До 20 січня 2017 року понад 1130 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії нестимуть службу у посиленому режимі у центральній частині міста під час засідання Верховної Ради України та проведення заходів з масовою участю громадян

Задля недопущення порушень громадського порядку під час засідання Верховної Ради України та проведення заходів з масовою участю громадян працівники структурних підрозділів столичної поліції, патрульної поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії нестимуть службу в посиленому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватись встановлених правил поведінки у громадських місцях і не порушувати правопорядок.