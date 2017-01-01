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    У центрі Києва до 20 січня посилять охорону порядку

    • Сьогодні, 10:43
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    До 20 січня 2017 року понад 1130 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії нестимуть службу у посиленому режимі у центральній частині міста під час засідання Верховної Ради України та проведення заходів з масовою участю громадян

    Задля недопущення порушень громадського порядку під час засідання Верховної Ради України та проведення заходів з масовою участю громадян працівники структурних підрозділів столичної поліції, патрульної поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії нестимуть службу в посиленому режимі.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Правоохоронці закликають громадян дотримуватись встановлених правил поведінки у громадських місцях і не порушувати правопорядок.

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    Національна поліція України
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