У центрі Києва до 20 січня посилять охорону порядку
- Сьогодні, 10:43
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Розсилка
До 20 січня 2017 року понад 1130 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії нестимуть службу у посиленому режимі у центральній частині міста під час засідання Верховної Ради України та проведення заходів з масовою участю громадян
Задля недопущення порушень громадського порядку під час засідання Верховної Ради України та проведення заходів з масовою участю громадян працівники структурних підрозділів столичної поліції, патрульної поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії нестимуть службу в посиленому режимі.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Правоохоронці закликають громадян дотримуватись встановлених правил поведінки у громадських місцях і не порушувати правопорядок.