  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У центрі Києва під час пожежі загинула жінка

    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка

    На бульварі Шевченка в багатоповерхівці палала квартира

    5 лютого о 13:27 рятувальникам Шевченківського району повідомили, що в одній із квартир на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по бульвару Шевченка, 44, виникла пожежа.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.

    Провівши розвідку, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті. Рятувальники відразу ж розпочали гасіння та вже о 13:56 ліквідували вогонь, попередивши його розповсюдження до інших приміщень.

    Під час пожежі рятувальники виявили в квартирі тіло жінки 1932 року народження, як згодом стало відомо – загибла була неходячою.

    За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замкнення електропроводки в світильнику, що стояв на столі.

    Читайте також
    пожежа Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ