У центрі Києва під час пожежі загинула жінка

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На бульварі Шевченка в багатоповерхівці палала квартира

5 лютого о 13:27 рятувальникам Шевченківського району повідомили, що в одній із квартир на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по бульвару Шевченка, 44, виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.

Провівши розвідку, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті. Рятувальники відразу ж розпочали гасіння та вже о 13:56 ліквідували вогонь, попередивши його розповсюдження до інших приміщень.

Під час пожежі рятувальники виявили в квартирі тіло жінки 1932 року народження, як згодом стало відомо – загибла була неходячою.

За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замкнення електропроводки в світильнику, що стояв на столі.