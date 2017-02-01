У центрі Києва встановлять гігантський лабіринт

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Етнокультурний проект Folk Ukraine встановить лабіринт з гігантських олівців

На Михайлівській площі в рамках Всеукраїнського фестивалю писанок встановлять гігантський лабіринт. Організатори представили на своїй сторінці у Facebook фотографію майбутнього атракціону.

«У рамках Всеукраїнського фестивалю писанок на Михайлівській площі для дітей та дорослих ми встановимо лабіринт із гігантських олівців. Ось так ми собі його уявляємо», – йдеться в повідомленні.