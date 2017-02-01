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    У центрі Києва встановлять гігантський лабіринт

    • Сьогодні, 13:51
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    Етнокультурний проект Folk Ukraine встановить лабіринт з гігантських олівців

    На Михайлівській площі в рамках Всеукраїнського фестивалю писанок встановлять гігантський лабіринт. Організатори представили на своїй сторінці у Facebook фотографію майбутнього атракціону.

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    «У рамках Всеукраїнського фестивалю писанок на Михайлівській площі для дітей та дорослих ми встановимо лабіринт із гігантських олівців. Ось так ми собі його уявляємо», – йдеться в повідомленні.

    Джерело: Рідний Київ
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