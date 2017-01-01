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    У центрі столиці кияни помітили балкон справжнього капітана (фото)

    • Сьогодні, 12:33
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    Балкон-корабель у Києві
    Балкон-корабель у Києві

    Житель Києва прикрасив балкон прапорами України

    Біля станції метро «Арсенальна» виявили черговий оригінальний балкон, який шокував киян і гостей столиці.

    Відповідними знімками поділився користувач соціальної мережі Facebook Валентин Чернявський.

    «І я такий хочу. Напевно, власника часто сусіди зверху топили», – підписав фотографії автор публікації.

    Киянин зробив балкон у формі корабля. Крім того, «судно» він прикрасив прапорами України.

    Добудова явно відрізняється від тих, що будь-коли бачили в столиці.

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    У центрі столиці кияни помітили балкон справжнього капітана (фото)
    У центрі столиці кияни помітили балкон справжнього капітана (фото)
    У центрі столиці кияни помітили балкон справжнього капітана (фото)



    Джерело: Znaj.ua

    ЖКГ Київ
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