У центрі столиці кияни помітили балкон справжнього капітана (фото)
- Сьогодні, 12:33
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Балкон-корабель у Києві
Житель Києва прикрасив балкон прапорами України
Біля станції метро «Арсенальна» виявили черговий оригінальний балкон, який шокував киян і гостей столиці.
Відповідними знімками поділився користувач соціальної мережі Facebook Валентин Чернявський.
«І я такий хочу. Напевно, власника часто сусіди зверху топили», – підписав фотографії автор публікації.
Киянин зробив балкон у формі корабля. Крім того, «судно» він прикрасив прапорами України.
Добудова явно відрізняється від тих, що будь-коли бачили в столиці.
Джерело: Znaj.ua