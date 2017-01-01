У центрі столиці кияни помітили балкон справжнього капітана (фото)

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Балкон-корабель у Києві

Житель Києва прикрасив балкон прапорами України

Біля станції метро «Арсенальна» виявили черговий оригінальний балкон, який шокував киян і гостей столиці.

Відповідними знімками поділився користувач соціальної мережі Facebook Валентин Чернявський.

«І я такий хочу. Напевно, власника часто сусіди зверху топили», – підписав фотографії автор публікації.

Киянин зробив балкон у формі корабля. Крім того, «судно» він прикрасив прапорами України.

Добудова явно відрізняється від тих, що будь-коли бачили в столиці.









Джерело: Znaj.ua