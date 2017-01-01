У Києві чоловік та жінка скоїли серію розбійних нападів

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Правоохоронці затримали чоловіка і жінку за пограбування киян

20-річний житель Київської області та 22-річна уродженка Вінницької області за два місяці скоїли шість аналогічних нападів.

До поліції із заявою звернулася 23-річна місцева жителька та повідомила, що із застосуванням фізичної сили та ножа її пограбували невідомі. Як пояснила потерпіла: вночі вона поверталася додому та у під’їзді на неї напали хлопець і дівчина, які почали завдавати їй ударів кулаками по голові та погрожувати ножем. Після цього забрали у неї сумочку з особистими речами та зняли з руки золотий браслет вартістю 14 000 гривень.

Під час оперативно-розшукових дій правоохоронці виявили та затримали 20-річного раніше не судимого жителя Київської області та 22-річну жительку Вінницької області. У скоєнні даного злочину зловмисники зізнались.

Поліцейські встановили причетність затриманих до шістьох аналогічних злочинів. Виявлені речові докази вилучили.

За скоєння розбою вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Джерело: Соцпортал