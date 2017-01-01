У Києві на біговелах та велосипедах змагалися наймолодші «котигорошки»

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Організатори кажуть, без призу не залишиться ніхто

Змагання на біговелах та велосипедах для найменших учасників влаштували у Києві. Вік спортсменів – від одного до трьох років. Змагання проводять вже третій рік поспіль. Цього разу турнір зібрав півтори сотні учасників. Деталі знає журналіст «5 каналу» Марічка Кужик.

Дистанція, яку потрібно здолати - 50 метрів. Під №22 і №23 – дворічні двійнята Меланія та Тихон. Батьки спортсменів розповідають, до змагань готувалися завчасно. Символічні турніри щоранку та щовечора влаштовували вдома у дворі. Кажуть, змалечку заохочують дітей до здорового способу життя.

Наявність велосипеду та шолому – головні вимоги для участі в змаганнях. Але правила безпеки сподобалися не всім. Дистанцію з маленькими гонщиками долають й їхні батьки, біжучи поруч. Всіляко підбадьорюють якнайшвидше дістатися фінішу.

Наталія Замкова, мама учасника змагань, ділиться враженнями: «Перше – це здоровий спосіб життя, плюс азарт. Вони – майбутні чоловіки, вони мають бути відважні, мужні, сильні, тому ми дуже любимо спортивні змагання».

У змаганнях беруть участь півтори сотні дітей. Організатори кажуть, без призу не залишиться ніхто.

«Ми змагаємося на заїздах по 5-6 дітей, але всі отримують медалі та подарунки. 1-2-3 місце відрізняються, але діти, які не отримали 1-2-3 місце навіть не здогадуються, вони впевнені, що вони всі переможці», – говорить організатор змагань Світлана Шатохіна.

Змагання «Котигорошки» проводять двічі на рік. Наступний турнір для малечі організують вже восени.

Джерело: 5 канал