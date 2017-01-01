У Києві на дитячому майданчику знайшли рідкісну змію

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Фото: Київський зоопарк Рідкісний полоз у Києві

«Біженця» з теплих країв привезли в Київський зоопарк

Києві Патрульна поліція привезла в Київський зоопарк рідкісного червонокнижного сарматського полоза. Раніше жовто-сірого красеня «затримали» на дитячому майданчику, розповіли в столичному звіринці.

«Цілком безпечна для людини неотруйна змія. Цей вид включено до Червоної книги України 2009 року з охоронним статусом «уразливий», він також знаходиться під особливим захистом Бернської Конвенції. Його легко зустріти в Криму і в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях», – розповіли про змію в зоопарку.

Поки невідомо, як причорноморський полоз потрапив у Київ. Зараз спеціалісти зоопарку взяли змію на карантин, ветеринарну діагностику і тимчасову перетримку для відновлення сил.

Надалі в зоопарку обговорять з фахівцями можливість випустити змію в дику природу – на рідних південних землях.

Джерело: Сегодня