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    У Києві на дитячому майданчику знайшли рідкісну змію

    • Сьогодні, 06:17
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    <span>Рідкісний полоз у Києві</span>
    Фото: Київський зоопарк
    Рідкісний полоз у Києві

    «Біженця» з теплих країв привезли в Київський зоопарк

     Києві Патрульна поліція привезла в Київський зоопарк рідкісного червонокнижного сарматського полоза. Раніше жовто-сірого красеня «затримали» на дитячому майданчику, розповіли в столичному звіринці.

    «Цілком безпечна для людини неотруйна змія. Цей вид включено до Червоної книги України 2009 року з охоронним статусом «уразливий», він також знаходиться під особливим захистом Бернської Конвенції. Його легко зустріти в Криму і в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях», – розповіли про змію в зоопарку.

    Поки невідомо, як причорноморський полоз потрапив у Київ. Зараз спеціалісти зоопарку взяли змію на карантин, ветеринарну діагностику і тимчасову перетримку для відновлення сил.

    Надалі в зоопарку обговорять з фахівцями можливість випустити змію в дику природу – на рідних південних землях.

    Джерело: Сегодня

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