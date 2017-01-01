У Києві на Нивках розпочинається справжній ремонт. Шляхопровід закриють повністю на три місяці

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Фото: Станіслав Груздєв / Главком Ремонт шляхопроводу на Нивках

Із 1 червня до 1 вересня закривається рух на шляхопроводі біля станції метро «Нивки»

З 1 червня до 1 вересня 2017 року в зв’язку з реконструкцією транспортного вузла на перетині проспекта Перемоги та вулицы Данила Щербаківського буде закрито рух на шляхопроводі біля станції метро «Нивки».

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Рух транспорту здійснюватиметься вздовж шляхопроводу і на в’їзд до міста, і на виїзд із міста. Про це повідомили в КК «Київавтодор».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, про транспортний колапс на Нивках, і як турки почали рятувати ще один «втомлений» шляхопровід у Києві.

Комунальники закликає водіїв із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.