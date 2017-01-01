  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У Києві оголошено штормове попередження

    • Сьогодні, 12:12
    • Розсилка

    27 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с

    За прогнозом Українського гідрометцентру, найближчої години з утриманням до кінця доби сьогодні, 27 березня, в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

    Загалом, попереджають синоптики, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер поривчастий, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 8-10° тепла.

    Нагадаємо, що при сильному вітрі необхідно дотримуватись наступних правил:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    прогноз погоди Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ