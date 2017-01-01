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    У Києві побудують нову амбулаторію сімейної медицини

    • Сьогодні, 11:27
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    У Дніпровському районі Києва з'явиться нова амбулаторія сімейної медицини.

    Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті КМДА.

    «Здійснити проектування та реконструкцію нежитлового приміщення під амбулаторію лікарів загальної практики та сімейної медицини на вулиці Райдужній, 23а, в Дніпровському районі Києва», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що реконструкція приміщення буде здійснюватися за рахунок міського бюджету.

    Також планується побудувати амбулаторії сімейної медицини на першому поверсі будівлі на бульварі Леоніда Бикова, 7-а, в Деснянському районі.

    Джерело: 44.ua

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