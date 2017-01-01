У Києві побудують нову амбулаторію сімейної медицини
- Сьогодні, 11:27
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У Дніпровському районі Києва з'явиться нова амбулаторія сімейної медицини.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні на сайті КМДА.
«Здійснити проектування та реконструкцію нежитлового приміщення під амбулаторію лікарів загальної практики та сімейної медицини на вулиці Райдужній, 23а, в Дніпровському районі Києва», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що реконструкція приміщення буде здійснюватися за рахунок міського бюджету.
Також планується побудувати амбулаторії сімейної медицини на першому поверсі будівлі на бульварі Леоніда Бикова, 7-а, в Деснянському районі.
Джерело: 44.ua