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    У Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)

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    Традиційні сільськогосподарські ярмарки пройдуть у Києві 22-23 квітня

    В столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    22 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
    • Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
    • Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
    • Печерському районі – вул. К. Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
    • Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
    • Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

    23 квітня (неділя) ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
    • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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