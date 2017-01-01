У Києві п'яний водій наїхав на поліцейську, яка оформлювала ДТП

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У Києві водій, з явними ознаками алкогольного сп'яніння, наїхав на людей, які перебували на проїзній частині під час оформлення ДТП

Поліцейські прибули на ДТП, яке сталося на вул. Електротехнічній між ZAZ Vida та DEO. Правоохоронці почали оформлення, виставивши конуси та знаки. Співробітниця поліції та водій ZAZ Vida знаходились на проїзній частині.

На великій швидкості в них в'їхав Volkswagen Transporter та продовжив рух далі.

Другий поліцейський, який знаходився в патрульному авто, почав переслідувати автомобіль. Через декілька кілометрів йому вдалось заблокувати водія. За словами поліцейського, він був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Жінку водія госпіталізували в критичному стані. У неї кома та травма хребта.

Джерело: Еспресо ТВ