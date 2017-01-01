У Києві п'яний водій накинувся на поліцейських і відібрав пістолет

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Уночі на Троєщині столичні патрульні застосували фізичний вплив й оперативно затримали неадекватного пасажира авто

Патрульні поліцейські оформлювали адміністративні матеріали на водія-порушника та зупинили автомобіль Skoda Felicia, щоб запропонувати водію цього авто бути понятим під час перевірки порушника на стан сп'яніння. Це відбувалось приблизно о 3-й годині ночі, 15 лютого, на вулиці Миколи Закревського, повідомляє прес-служба патрульної служби.

З автомобіля Skoda Felicia вийшов пасажир – інспектори одразу помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння – та накинувся на патрульних із кулаками. «Він вигукував нецензурні слова, погрожував нам звільненням та проблемами в майбутньому і зовсім не зважав на наші попередження», – пригадує патрульний поліцейський, що працював на місці події.

Цього чоловікові здалось замало. Він напав на одного з поліцейських, в іншого зірвав кобуру з табельною вогнепальною зброєю, перед тим відірвавши державний номерний знак з патрульного авто Toyota Prius.

Щоб відбити напад на патрульних поліцейських, до громадянина було застосовано прийоми рукопашного бою та затримано його. Після цього він одразу заспокоївся та поскаржився на погане самопочуття. Чоловіка шпиталізували до лікарні швидкої медичної допомоги, а на місце пригоди викликали слідчо-оперативну групу Деснянського відділку поліції.

У діяннях 25-річного правопорушника вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органа) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органа) ККУ. В подальшому чоловіком будуть займатись слідчі.