У Києві син до смерті побив власну матір



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час сімейної сварки чоловік зв’язав жінку скетчем і побив праскою.

Правоохоронцям син спочатку пояснював, що знайшов 56-річну жінку у квартирі вже мертвою. Однак, оперативні співробітники встановили обставини події.

Поліцейські з’ясували, що з ранку родина розпивала алкогольні напої. Під час застілля між матір’ю, сином та його співмешканкою виник конфлікт. У результаті чоловік вирішив «провчити» матір: спочатку він бив її руками та ногами, а щоби не опиралася, зв’язав скотчем.

Жінка лежала на підлозі, коли син схопив праску та почав бити нею по голові та обличчю. І коли матір перестала дихати, сховав знаряддя злочину та пішов з квартири. За кілька годин чоловік повернувся, а в квартирі його уже чекала поліція.

Слідчо-оперативна група ретельно обстежила місце події, поліцейські знайшли знаряддя злочину, яке направила на експертизу.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочате досудове розслідування за ч. 1. ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Чоловік вже має судимість за вчинення крадіжки. Він перебуває під арештом.

Джерело: zik.ua