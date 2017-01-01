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    У Києві собака покусав школярку

    • Сьогодні, 10:55
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    Протягом доби, 14 січня, в Києві жертвами нападу собак стали двоє чоловіків і дівчина-підліток

    У селі Бортничі Дарницького району, на вулиці Лугова, 25-річного хлопця собака вкусив за пах. Потерпілого доправили в Олександрівську клінічну лікарню, у відділення урології.

    На вулиці Жолудєва в Святошинському районі жертвою нападу собаки став 62-річний пенсіонер: тварина вчепилася чоловікові в ногу.

    За даними медиків, обидва потерпілих на момент госпіталізації перебували в стані алкогольного сп'яніння.

    Також через напад собаки постраждала 16-річна школярка: тварина вкусила дівчину за губу на вулиці Петровська в Шевченківському районі.

    Джерело: Обозреватель

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