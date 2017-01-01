У Києві собака покусав школярку

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Протягом доби, 14 січня, в Києві жертвами нападу собак стали двоє чоловіків і дівчина-підліток

У селі Бортничі Дарницького району, на вулиці Лугова, 25-річного хлопця собака вкусив за пах. Потерпілого доправили в Олександрівську клінічну лікарню, у відділення урології.

На вулиці Жолудєва в Святошинському районі жертвою нападу собаки став 62-річний пенсіонер: тварина вчепилася чоловікові в ногу.

За даними медиків, обидва потерпілих на момент госпіталізації перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Також через напад собаки постраждала 16-річна школярка: тварина вкусила дівчину за губу на вулиці Петровська в Шевченківському районі.

Джерело: Обозреватель