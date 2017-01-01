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    У Києві стартував «Книжковий Арсенал»

    • Сьогодні, 08:49
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    Книжковий Арсенал
    Книжковий Арсенал

    Найбільший книжковий фестиваль країни

    У Києві на території «Мистецького Арсеналу» розпочав свою роботу 7-й Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».

    «Книжковий Арсенал» є найбільшим фестивелем книги в Україні. Щороку представники видавництв та автори представляють свої роботи у столиці.

    У цьому році на фестивалі буде представлено понад 150 видавництв, які презентують свої новинки.

    Фестиваль триватиме до 21 травня включно. Гостей фестивалю дивуватимуть спецпроекти від українських та закордонних авторів. У програмі фестивалю запланована участь понад 50 відомих письменників, літературних діячів та митців із США, Канади, Великобританії, Японії, Швейцарії, Норвегії та інших країн.

    Джерело: Радіо Свобода

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