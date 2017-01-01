У Києві стартував «Книжковий Арсенал»
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Книжковий Арсенал
Найбільший книжковий фестиваль країни
У Києві на території «Мистецького Арсеналу» розпочав свою роботу 7-й Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».
«Книжковий Арсенал» є найбільшим фестивелем книги в Україні. Щороку представники видавництв та автори представляють свої роботи у столиці.
У цьому році на фестивалі буде представлено понад 150 видавництв, які презентують свої новинки.
Фестиваль триватиме до 21 травня включно. Гостей фестивалю дивуватимуть спецпроекти від українських та закордонних авторів. У програмі фестивалю запланована участь понад 50 відомих письменників, літературних діячів та митців із США, Канади, Великобританії, Японії, Швейцарії, Норвегії та інших країн.
Джерело: Радіо Свобода