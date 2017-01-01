У Києві страйкарі – робітники тролейбусного депо з боями проривалися до керівництва на перемовини

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Сьогодні в Куренівському тролейбусному депо мали відбутися збори робочого колективу та представників керівництва комунального підприємства та КМДА

Сьогодні активісти громадського формування С14 та представники Національного правозахисного центру підтримали страйкуючих робітників Куренівського тролейбусного депо.

«Активісти С14 з боями прорвалися крізь кілька постів охорони, що намагалася незаконно не допустити активістів, пресу та робітників на переговори з керівництвом. Під тиском активістів С14 удалося викурити бюрократів із закритої зали та змусити спуститися до робітників та журналістів в актову залу», – написав у Facebook представник С14 Євген Карась.

За його словами, сьогодні в депо мали відбутися збори робочого колективу та представників керівництва комунального підприємства та КМДА.

«Робітники наполягають:

– декількох осіб незаконно звільнили, багато працівників зазнають залякувань, позбавлень премій та виселень з гуртожитків за участь у профспілковій діяльності;

– на комунальному підприємстві відбуваються фінансові махінації та розкрадання коштів, що призводить до поганого стану автопарку;

– тролейбуси виходять на маршрути на «лисій» гумі;

– відбуваються махінації із графіком робочого часу з метою зменшення заробітної плати», – зазначив Карась.

Він також повідомив, що робітники розпочали голодування.