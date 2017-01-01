У Києві в годину пік пасажири залишили тролейбус без вікон
- Сьогодні, 14:22
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Водій намагався закрити двері і в цей момент скло на дверях тріснуло
Сьогодні вранці на зупинці громадського транспорту «Вулиця Мостицька» натовп пасажирів видавив скло в тролейбусі №18.
Інцидент стався о 8.00, коли люди добиралися на роботу.
Тролейбус прямував з кінцевої зупинки «Вулиця Сошенка» переповнений. Коли підїхав на Мостицьку, натовп людей кинувся в салон. Водій намагалася закрити двері - у цей момент скло на дверях тріснуло. Осколки посипалися на асфальт та пасажирів. Ніхто не порізався. Люди біля виходу з переляку почали кричати. Потім водій відкрила двері й попросила всіх вийти.
Пасажири обурювалися:
«Я вас 40 хвилин чекала. На роботу запізнююсь. Маршрутки їдуть переповнені. На Мостицькій навіть на стають! Чим же нам добиратись?», - говорила пасажирка.
Але водій сказала, що з аварійними дверима не поїде.
Із Мостицької люди 3 км йшли пішки до вул. Олени Теліги. Там можна було сісти на інший транспорт, який їде до метро. Протягом цього часу тролейбуса не було.
Джерело: Gazeta.ua