У Києві в п'ятницю відбудеться акція «На велосипеді на роботу»

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Фото: Станіслав Груздєв На велосипеді на роботу

Активісти вважають, що клімат не є перешкодою для їзди на велосипеді в Києві протягом усього року

Асоціація велосипедистів Києва на своїй сторінці у Facebook пропонує відзначити зимовий день «На велосипеді на роботу» велопробігом до місця роботи.

«Люди з різних країн по всьому світу обирають велосипед як вид транспорту, щоб доїхати на роботу. Ми вважаємо, що клімат не є перешкодою для їзди на велосипеді в Києві протягом усього року. Тому закликаємо місто до створення велосипедної інфраструктури та утримання доріг взимку в чистому стані. Для тих, хто хоче зустріти цей ранок у велосипедному колі, перед роботою зустрічаємося на Майдані Незалежності, біля Лядських воріт. Подивимося, скільки в Києві зимових байктуворкерів!» – ідеться в повідомленні асоціації.

Велосипедисти поспілкуються з 8:00 до 9:30, після чого поїдуть кожен за своїм маршрутом.

«Заохочуйте друзів, сусідів і колег приєднуватися. Домовляйтеся про місце зустрічі і збирайте невеликі групи. Приїжджайте всім офісом на роботу на велосипедах. Їхати разом – завжди веселіше і безпечніше», – заявляють в асоціації велосипедистів Києва.