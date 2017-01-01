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    У Києві в шахті ліфта багатоповерхівки знайшли труп чоловіка

    • Сьогодні, 15:25
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    Рятувальникам довелося витягати тіло мотузкою.

    У Києві біля станції метро «Житомирська» в шахті ліфта однієї з багатоповерхівок знайшли тіло чоловіка.

    Про це повідомили у ГУ ДСНС України столиці.

    «19 березня о 23:23 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від працівників поліції, що на проспекті Перемоги, 131-А в шахті ліфта перебуває тіло чоловіка», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, інцидент стався у 25-поверховому недобудованому будинку. Рятувальники діставали тіло за допомогою мотузки.

    Наразі правоохоронці встановлюють усі подробиці трагедії та причини загибелі людини. 

    Джерело: ТСН

    ДСНС рятувальники
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