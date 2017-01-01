У Києві в шахті ліфта багатоповерхівки знайшли труп чоловіка

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Рятувальникам довелося витягати тіло мотузкою.

У Києві біля станції метро «Житомирська» в шахті ліфта однієї з багатоповерхівок знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України столиці.

«19 березня о 23:23 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від працівників поліції, що на проспекті Перемоги, 131-А в шахті ліфта перебуває тіло чоловіка», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інцидент стався у 25-поверховому недобудованому будинку. Рятувальники діставали тіло за допомогою мотузки.

Наразі правоохоронці встановлюють усі подробиці трагедії та причини загибелі людини.

Джерело: ТСН