У Києві в шахті ліфта багатоповерхівки знайшли труп чоловіка
- Сьогодні, 15:25
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Рятувальникам довелося витягати тіло мотузкою.
У Києві біля станції метро «Житомирська» в шахті ліфта однієї з багатоповерхівок знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України столиці.
«19 березня о 23:23 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення від працівників поліції, що на проспекті Перемоги, 131-А в шахті ліфта перебуває тіло чоловіка», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, інцидент стався у 25-поверховому недобудованому будинку. Рятувальники діставали тіло за допомогою мотузки.
Наразі правоохоронці встановлюють усі подробиці трагедії та причини загибелі людини.
Джерело: ТСН