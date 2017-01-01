У Києві відбудеться концерт на честь встановлення дипломатичних відносин між Україною та Литвою

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У Театрі оперети відбудеться гала-концерт, присвячений встановленню дипломатичних відносин між Україною та Литвою

У середу, 15 березня, о 19:00 у Київському національному академічному театрі оперети відбудеться гала-концерт, присвячений встановленню дипломатичних відносин між Україною та Литвою, а також незалежності Литовської Республіки. Захід відбудеться за підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні. Про це повідомляє Департамент культури КМДА.

У гала-концерті виступатимуть артисти Київського національного академічного театру оперети та Каунаського державного музичного театру. Прозвучать арії з відомих оперет, опер та мюзиклів, будуть виконані твори литовських та українських композиторів, представлені балетні композиції.

Київський національний академічний театр оперети і Каунаський державний музичний театр вже дванадцять років співпрацюють, створюючи спільні проекти. Митці України та Литви підтримують двосторонні культурні відносини у фестивальних проектах, ініційованих театрами, організовують спільні концерти.

Зазначимо, що 15 березня о 17:45, перед гала-концертом, відбудеться прес-конференція. У ній візьмуть участь: Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс, керівник Каунаського державного музичного театру Беньямінас Жялвіс, генеральний директор-художній керівник Київського національного академічного театру оперети, народний артист України Богдан Струтинський, головний диригент Каунаського державного музичного театру Йонас Янулявічюс, диригент-постановник Гала-концерту, заслужена артистка України Оксана Мадараш.

Спікери прес-конференції представлять дієві концепції культурної дипломатії, представлять творчі напрацювання митців двох держав.