У Києві відбудеться смолоскипна хода на честь Бандери

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Фото: depo.ua Смолоскипна хода на чсеть Степана бандери

1 січня 2017 року у Києві відбудеться щорічна, традиційна смолоскипна хода, приурочена до дня народження Провідника та натхненника українців - Степана Бандери.

Кожного року вшанувати пам'ять Бандери виходять десятки тисяч українців в багатьох містах.

«Цього року українці вшанують Степана Бандеру у день його народження, 1 січня, велелюдною смолоскипною ходою. Запрошуємо всіх охочих долучитися до події. Збираємось о 18.00 у парку Т. Шевченка біля пам’ятника Кобзареві», - повідомляють організатори маршу.

Нагадаємо, що влітку цього року, в Києві було перейменовано Московський проспект на проспект Степана Бандери.