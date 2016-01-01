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    У Києві відбудеться смолоскипна хода на честь Бандери

    • Сьогодні, 11:07
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    Смолоскипна хода на чсеть Степана бандери
    Фото: depo.ua
    Смолоскипна хода на чсеть Степана бандери

    1 січня 2017 року у Києві відбудеться щорічна, традиційна смолоскипна хода, приурочена до дня народження Провідника та натхненника українців - Степана Бандери.

    Кожного року вшанувати пам'ять Бандери виходять десятки тисяч українців в багатьох містах.

    «Цього року українці вшанують Степана Бандеру у день його народження, 1 січня, велелюдною смолоскипною ходою. Запрошуємо всіх охочих долучитися до події. Збираємось о 18.00 у парку Т. Шевченка біля пам’ятника Кобзареві», - повідомляють організатори маршу

    Нагадаємо, що влітку цього року, в Києві було перейменовано Московський проспект на проспект Степана Бандери.

    Степан Бандера
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