У Києві відбудуться змагання з бігових лиж
- Сьогодні, 17:07
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Розсилка
На території парку КПІ відбудуться спортивні змагання.
29 січня 2017 року на території парку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (просп. Перемоги, 37) відбудеться третій етап корпоративних змагань «Кубок дипломатичних місій з бігових лиж» за участю громадської організації «Український гірськолижний клуб».
«Кубок дипломатичних місій» покликаний сприяти популяризації бігових лиж і розвитку лижної інфраструктури в Києві та в Україні в цілому, популяризації здорового способу життя, розвитку дружніх відносин між вітчизняними та міжнародними організаціями.
Концепція події передбачає благочинну складову – підтримку дитячих і юнацьких спортивних шкіл столиці, безкоштовну участь осіб пенсійного віку, дітей до 14 років і представників органів державної влади.