У Києві відкриють центр інновацій
- Сьогодні, 10:28
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У четвер, 25 травня, мер Києва Віталій Кличко відкриє виставку «Зроблено в Києві» та найбільший в Україні центр інновацій і підприємництва iHub.
На виставці до Дня Києва вперше відбудеться виставка-презентація промислової продукції столичних виробників.
Захід розпочнеться о 10:00 у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 3).
Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».
Цього ж дня о 12:00 Віталій Кличко разом із послом Норвегії і представниками світових благодійних фондів відкриють найбільший в Україні центр інновацій і підприємництва iHub (вул. Хрещатик, 10).