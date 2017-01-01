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    У Києві відкриють центр інновацій

    • Сьогодні, 10:28
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    У четвер, 25 травня, мер Києва Віталій Кличко відкриє виставку «Зроблено в Києві» та найбільший в Україні центр інновацій і підприємництва iHub.

    На виставці до Дня Києва вперше відбудеться виставка-презентація промислової продукції столичних виробників.

    Захід розпочнеться о 10:00 у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 3).

    Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

    Цього ж дня о 12:00 Віталій Кличко  разом із послом Норвегії і представниками світових благодійних фондів відкриють найбільший в Україні центр інновацій і підприємництва iHub (вул. Хрещатик, 10).

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