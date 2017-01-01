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    У Києві встановлено новий температурний рекорд

    • Сьогодні, 16:43
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    Погoда в стoлиці відпoвідає серeдині трaвня

    У Цeнтральній гeофізичній обсeрваторії повідoмили про нoвий температурному рекoрд, який був встановлений в Києві. За даними ЦГО, 4 квітня спостерігалася найтепліша ніч з 1881 року. Це вже п’ятий рекорд з початку квітня.

    «Стовпчик термометра не опустився нижче + 11,2 ° С, що аж на 3,4 ° С вище попереднього історичного значення для цієї дати 2007 року», – повідомляють в ЦГО.

    Як кажуть кліматологи, температурний фон в столиці відповідає другій декаді травня. За прогнозами, середньодобова температура за сьогоднішню добу також може виявитися рекордною.

    Кияни активно викладають в соцмережах фото квітів, що розпустилися, молодих листочків на деревах. А на Троєщині вже навіть помітили квітучі абрикоси:

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    У Києві встановлено новий температурний рекорд
    У Києві встановлено новий температурний рекорд
    У Києві встановлено новий температурний рекорд
    У Києві встановлено новий температурний рекорд

    До речі, піднесла природа сюрприз і в понеділок увечері. У деяких районах жителі могли бачити першу веселку.

    Джерело: Всвіті

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