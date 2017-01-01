У Київ з'їхалися снайпери зі всього світу (фото)

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Фото: Станіслав Груздєв / Главком Очільник Управління державної охорони Валерій Гелетей з іноземними колегами

Контрснайперська підготовка

З 17 по 19 травня 2017 року у Києві, в рамках Протоколу про співробітництво в галузі професійної підготовки кадрів Управління державної охорони України, відбулись Міжнародні тактичні навчання з контрснайперскої тематики.

У тренінгу взяли участь команди професіоналів із служб державної охорони Грузії, Молдови, Румунії, Болгарії та України.

В програму тренінгу входили теоретичні заняття в Інституті УДО України, практичні заняття з контрснайперської стрільби в умовах міста (м. Прип’ять, зона відчуження), практичні заняття зі стрільби з короткоствольної зброї, обмін досвідом, зміцнення взаєморозуміння і співробітництва між правоохоронцями.

Також, 19 травня керівники служб державних охорон в Києві поклали квіти до могили Невідомого солдата та вшанування загиблих біля Меморіалу жертв голодомору.

Протокол про співробітництво в сфері професійної підготовки кадрів служб охорон було підписано 5 квітня 2016 року в місті Кишиневі (Молдова) між Національною службою охорони Республіки Болгарії, Спеціальною службою державної охорони Грузії, Службою державної охорони Республіки Молдова, Служби безпеки і охорони Румунії та Управлінням державної охорони України.

Основна ціль Протоколу − розвиток співробітництва між спецслужбами в сфері професійної підготовки співробітників підрозділів державних охорон Грузії, Молдови, Румунії, Болгарії та України, поглиблення співпраці за різними напрямками забезпечення безпеки вищих посадових осіб.

Відповідно до протоколу підрозділи державних охорон Грузії, Молдови, Румунії, Болгарії та України співпрацюють за такими напрямками:

розробка і вдосконалення навичок, необхідних для забезпечення безпеки осіб, які мають право на державну охорону;

освоєння сучасних тактичних прийомів щодо здійснення захисних, охоронних заходів, контрольно-пропускних, анти- і контр- терористичних заходів;

проведення тактичних вправ по тематиці безпеки високопоставлених осіб;

поширення передових практик та обмін досвідом в сфері охорони і безпеки, боротьба з тероризмом і охорона об'єктів державного значення;

організація і участь в конференціях, семінарах та в інших заходах, з метою навчання і професійного розвитку;

обмін інформацією і публікаціями в освітніх цілях;

ініціювання наукового, технологічного, тактичного і оперативного співробітництва для удосконалення навичок в сфері безпеки високопоставлених осіб і охорони важливих державних

об'єктів, шляхом участі в науково-дослідних державних і міжнародних програмах;

участь у спільних програмах і проектах за підтримки структурних фондів ЄС;

інші форми співпраці за взаємною згодою Сторін.

В рамках Протоколу вже відбулись наступні навчання:

В квітні 2016 року в Молдові відпрацьовувались питання забезпечення безпеки охороняємих осіб під час переміщення в пішому порядку, в автомобільному кортежі, в інших ситуаціях, які реально наближені до тих, в яких військовослужбовці державних охорон виконують свої обов’язки;

З 30 травня по 3 червня 2016 року в Румунії «Об’єднані навчання особистих охорон країн причорноморського регіону»;

З 17 по 21 жовтня 2016 року в Грузії спільні навчання у сфері професійної підготовки підрозділів державної охорони. Головна мета навчань — вдосконалення рівня бойової і спеціальної підготовки, перевірка фізичної витривалості в умовах максимально наближених до бойових, а також відпрацювання взаємодії між учасниками;

З 20 по 24 лютого 2017 року в Болгарії пройшли навчання за темою: «Забезпечення безпеки охороняємих осіб в зимовий період під час спортивних змагань». Під час навчань співробітники відпрацьовували забезпечення безпеки охороняємих осіб під час зимових спортивних заходів, кермування автомобілем в екстремальних умовах, тактичні дії команди під час нападу на VIP, стрілецькі вправи;

З 16 по 20 травня 2017 року в м. Києві Управлінням державної охорони України було проведено міжнародні тактичні навчання з контрснайперської тематики в умовах міста.