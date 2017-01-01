У лікарні на Печерську зловмисники обікрали пацієнтів

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Під виглядом відвідувачів грабіжники зайшли у палату медичного закладу та забрали мобільні телефони пацієнтів

Про крадіжку у столичній лікарні повідомили правоохоронцям. Потерпілі розповіли, що перебувають на стаціонарному лікуванні. Вони виходили на процедури до медичної сестри і залишили мобільні телефони у палаті, коли ж повернулися – слухавки зникли.

Про це інформує прес-служба Національної поліції.

Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці встановили, що на поверх, де стався злочин, заходили чоловік і жінка, які, як виявилося, не відвідували жодного із хворих. Свідок бачив, як вони заглядали до палати потерпілих.

Опис підозрюваних терміново передали всім оперативним підрозділам - і за кілька хвилин на вулиці Шовковичній працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку затримали 31-річних киян, у яких вилучили викрадені мобільні телефони.

Слідчий відділ Печерського управління поліції відомості про подію вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження встановили, що затримані - раніше судимі за крадіжки та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Наразі вони перевіряються щодо скоєння інших крадіжок.

Згідно із законодавством, зловмисникам загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.