У Печерському суді Києва обрано нового голову

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Обрано голову суду та заступників голови суду

Про це повідомляє офіційний сайт Судової влади України.

Як йдеться у повідомленні, зборами суддів Печерського районного суду міста Києва від 31.03.2017 за результатами таємного голосування про обрання голови суду та заступників голови суду, яке відбулося 31 березня 2017 року, головою суду обрано Козлова Руслана Юрійовича та заступниками голови суду – Білоцерківця Олега Анатолійовича та Литвинову Ірину Валеріївну.

Нагадаємо, рівно два роки тому, 3 квітня 2015 року, Руслана Козлова вже було обрано головою Печерського районного суду міста Києва.