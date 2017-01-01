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    У приватному будинку на Київщині згорів чоловік

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    У Таращанському районі, на пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка

    6 квітня о 10:05 до оперативно – диспетчерської служби Таращанського району надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Калинове.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    На місце виклику було направлено відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща та ПСО селі Калинове. По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що горіння відбувалося в одноповерховому житловому будинку.

    Під час проведення розвідки та гасіння займання будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка, 1963 року народження, без ознак життя. Пожежу було локалізовано о 11:50 та повністю ліквідовано о 13:10.

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    Внаслідок загорання вогнем знищено дах будинку, дві кімнати та пошкоджено стіни. До гасіння пожежі залучалося 2 одиниці техніки та 5 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі на разі встановлюється.

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