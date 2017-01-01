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    У Шевченківському районі палала багатоповерхівка

    • Сьогодні, 13:38
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    Жертв та постраждалих немає.

    Рятувальники отримали інформацію про опжежу у дев'ятиповерхівці в столиці. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

    Так, 13 березня о 21:14 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 9-поверховому житловому будинку по вул. Половецькій, 7/13.

    По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 5-му поверсі. О 21:59 рятувальники ліквідували пожежу.

    Внаслідок займання згоріло та пошкоджено металопластиковий блок балкону, побутові речі, вікно кухні, закопчено стіни та стеля квратири.

    Ймовірною причиною виникнення пожежі є коротке замкнення електропроводів в світильнику, проте остаточну причину встановить слідство.

    Джерело: УНН

    пожежа Київ рятувальники
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