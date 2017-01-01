У Шевченківському районі палала багатоповерхівка

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Жертв та постраждалих немає.

Рятувальники отримали інформацію про опжежу у дев'ятиповерхівці в столиці. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

Так, 13 березня о 21:14 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 9-поверховому житловому будинку по вул. Половецькій, 7/13.

По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на балконі однієї із квартир на 5-му поверсі. О 21:59 рятувальники ліквідували пожежу.

Внаслідок займання згоріло та пошкоджено металопластиковий блок балкону, побутові речі, вікно кухні, закопчено стіни та стеля квратири.

Ймовірною причиною виникнення пожежі є коротке замкнення електропроводів в світильнику, проте остаточну причину встановить слідство.

Джерело: УНН