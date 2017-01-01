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    У Шевченківському районі знесли будівлю старого кінотеатру

    • Сьогодні, 12:31
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    Приміщення на вулиці Щербаківського тривалий час було закрито

    У столиці знесли кінотеатр «Нивки», розташований на вул. Данила Щербаківського, 58, у Шевченківському районі. Про це розповів столичний активіст Григорій Мельничук у Facebook. «Зараз уже купа руїн. Давно стояв зачинений, особливо не шкода. Але є ризик втратити частину зеленої зони – частину дерев уже знесено», – повідомив він.

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що на місці кінотеатру «Нивки» буде побудовано новий ТРЦ, в якому також розміститься новий, але вже сучасний кінотеатр.

    Джерело: Сегодня

    ЖКГ Київ
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