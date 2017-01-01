У Шевченківському районі знесли будівлю старого кінотеатру

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Приміщення на вулиці Щербаківського тривалий час було закрито

У столиці знесли кінотеатр «Нивки», розташований на вул. Данила Щербаківського, 58, у Шевченківському районі. Про це розповів столичний активіст Григорій Мельничук у Facebook. «Зараз уже купа руїн. Давно стояв зачинений, особливо не шкода. Але є ризик втратити частину зеленої зони – частину дерев уже знесено», – повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що на місці кінотеатру «Нивки» буде побудовано новий ТРЦ, в якому також розміститься новий, але вже сучасний кінотеатр.

Джерело: Сегодня