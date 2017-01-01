У столичних кінотеатрах будуть крутити французькі фільми

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У Києві покажуть класику романтичного кіно

У рамках фестивалю «Французька весна в Україні-2017» у столичному кінотеатрі «Київ» покажуть класику романтичного кіно, а також проведуть фестиваль допрем’єрних показів.

Так, до 12 квітня кінотеатр «Київ» запрошує на «Фестиваль допрем'єрних показів», що дає глядачам можливість першими побачити найактуальніші кіноновинки. Програму відкрила комедія Ноемі Сагліо «Доньки-матері» за участю володарки «Оскара» Жюльєт Бінош та шестиразового номінанта на «Сезар» Ламбера Вільсона.

Із 22 до 26 квітня мешканцям столиці запропонують переглянути класику романтичного кіно. У програмі фестивалю – як сучасні фільми («Час одкровень», «Сюзанн»), так і картини, що пройшли випробування часом («Безтямний П’єро», «Сезар і Розалі»).

Усі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами. Інформація щодо розкладу сеансів та вартості квитків – у касах та на сайті кінотеатру «Київ».