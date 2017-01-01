У столичних районах запрацювали продовольчі ярмарки (адреси)

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З 31 травня по 4 червня в столиці триватимуть сезонні ярмарки

Із 31 травня до 4 червня в столиці відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Так, враховуючи звернення жителів столиці та з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції ярмарки відбудуться:

31 травня (середа) 2017 року у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної і Центральної;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);

Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.

1 червня (четвер) 2017 року у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної та Центральної;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;

Печерському районі – вул. Московська, 2;

Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

2 червня (п’ятниця) 2017 року у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;

Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної та Центральної;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний;

Подільському районі – вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16.

Солом’янському – вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської);

Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

3 червня (субота) 2017 року у:

Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна, перетин вулиць Колекторної та Центральної;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 – на парній стороні, 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А – на непарній стороні;

Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.

4 червня (неділя) 2017 року у: