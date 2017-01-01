  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У столиці чоловік влаштував полювання на собак

    • Сьогодні, 15:45
    • Розсилка

    Київські патрульні затримали чоловіка, котрий, зі слів очевидців, стріляв у собак

    Поліцейські затримали чоловіка, який, зі слів очевидців, влаштував полювання на собак.

    Як повідомляють у прес-службі патрульної служби, виклик про стрілянину на вулиці Пирогівський Шлях надійшла патрульним поліцейським 16 лютого, близько 22-ї години.

    За вказаною у повідомленні адресою інспектори патрульної поліції побачили підозрілого чоловіка, якого оточили мешканці одного з будинків, стривожені звуками пострілів. Вони повідомили поліцейським: «Цей чоловік стріляв у собак».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У столиці чоловік влаштував полювання на собак
    У столиці чоловік влаштував полювання на собак
    У столиці чоловік влаштував полювання на собак

    Попередньо, жодна тварина не постраждала, але неподалік поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет, а також набої.

    Патрульні надягли на 42-річного громадянина кайданки й викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доправили до Голосіївського відділку поліції. На місці пригоди поліцейським також допомагали співробітники Державної служби охорони.

    Діяння чоловіка має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 ККУ (хуліганство).

    Національна поліція України Київ кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ