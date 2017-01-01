У столиці чоловік влаштував полювання на собак

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Київські патрульні затримали чоловіка, котрий, зі слів очевидців, стріляв у собак

Поліцейські затримали чоловіка, який, зі слів очевидців, влаштував полювання на собак.

Як повідомляють у прес-службі патрульної служби, виклик про стрілянину на вулиці Пирогівський Шлях надійшла патрульним поліцейським 16 лютого, близько 22-ї години.

За вказаною у повідомленні адресою інспектори патрульної поліції побачили підозрілого чоловіка, якого оточили мешканці одного з будинків, стривожені звуками пострілів. Вони повідомили поліцейським: «Цей чоловік стріляв у собак».

Попередньо, жодна тварина не постраждала, але неподалік поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет, а також набої.

Патрульні надягли на 42-річного громадянина кайданки й викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка доправили до Голосіївського відділку поліції. На місці пригоди поліцейським також допомагали співробітники Державної служби охорони.

Діяння чоловіка має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 296 ККУ (хуліганство).