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    У столиці дерево впало на автомобілі (фото, відео)

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    У Києві дерево впало на автомобіль
    фото: 44.ua
    У Києві дерево впало на автомобіль

    Постраждалих немає

    У Києві дерево впало на припарковані автомобілі. Про це повідомляє «112 Україна».

    «На щастя, люди не постраждали. Водій автомобіля, який було найбільше пошкоджено, стояв неподалік. За його словами, люди, які проходили повз, бачили, як впало дерево, їх це оминуло. Постраждав автомобіль. Дерево пошкодило задню частину автомобіля, вибито шибки», – йдеться у повідомленні.

    Першою на місце події приїхала служба «Київзеленбуд», вони намагалися спиляти дерево.

    Коли комунальники піляли дерево, вони пошкодили ще одну машину, яка стояла поруч. На цьому вони зупинилися. У «Київзеленбуді» сказали, що техніки, щоб прибрати це дерево, у них немає.

    також на місці події була поліція, яка зафіксувала те, що сталося.

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    У столиці дерево впало на автомобілі (фото, відео)
    У столиці дерево впало на автомобілі (фото, відео)
    У столиці дерево впало на автомобілі (фото, відео)
    фото: 44.ua

    Подія сталася на території поліклініки. Там водієві показували папери, що нещодавно «Київзеленбуд» приїжджав і обкатував тут територію. Ймовірно, що саме в «Київзеленбуді» повинні за це відповідати».

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