У столиці облаштують парк і дев'ять скверів (АДРЕСИ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про створення у столиці парку та 9-ти скверів.

Парк розташовуватиметься на вулиці Бережанській, біля будинків №10-20 в Оболонському районі столиці. Його орієнтовна площа 3,41 га.

А за наступними адресами облаштують сквери:

по вул. Живописній, 12 у Святошинському районі;

по вул. Підлісній, 2 у Святошинському районі;

по вул. Ревуцького, 10/2, вул. Анни Ахматової, 2-а у Дарницькому районі;

по вул. Глінки, 6 у Солом'янському районі;

по вул. Донецька, 57-а у Солом'янському районі;

по вул. Іскрівська, 5-а у Солом'янському районі;

по вул. Професора Караваєва, 1/28 у Солом'янському районі;

по бул. Перова, 28 у Дніпровському районі;

по вул. Стальського, 26-А та вздовж будинків 4А, 2 Б, 2А та 2 по вул. Курнатовського у Дніпровському районі.

Створення нового парку та скверів забезпечить законні права та інтереси містян, сприятиме підвищенню рекреаційної привабливості столиці, збереженню зелених насаджень, розвитку зелених зон та позитивному впливу на соціально-культурний розвиток громадян.