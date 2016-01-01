У столиці облаштують парк і дев'ять скверів (АДРЕСИ)
- Сьогодні, 07:24
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Розсилка
На пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про створення у столиці парку та 9-ти скверів.
Парк розташовуватиметься на вулиці Бережанській, біля будинків №10-20 в Оболонському районі столиці. Його орієнтовна площа 3,41 га.
А за наступними адресами облаштують сквери:
- по вул. Живописній, 12 у Святошинському районі;
- по вул. Підлісній, 2 у Святошинському районі;
- по вул. Ревуцького, 10/2, вул. Анни Ахматової, 2-а у Дарницькому районі;
- по вул. Глінки, 6 у Солом'янському районі;
- по вул. Донецька, 57-а у Солом'янському районі;
- по вул. Іскрівська, 5-а у Солом'янському районі;
- по вул. Професора Караваєва, 1/28 у Солом'янському районі;
- по бул. Перова, 28 у Дніпровському районі;
- по вул. Стальського, 26-А та вздовж будинків 4А, 2 Б, 2А та 2 по вул. Курнатовського у Дніпровському районі.
Створення нового парку та скверів забезпечить законні права та інтереси містян, сприятиме підвищенню рекреаційної привабливості столиці, збереженню зелених насаджень, розвитку зелених зон та позитивному впливу на соціально-культурний розвиток громадян.