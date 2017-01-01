У столиці відкривається фестиваль винахідників

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У Палаці дітей та юнацтва відбудеться Київський Фестиваль стартапів «Class іdeя»

20 квітня 2017 року на базі Київського Палацу дітей та юнацтва відбудеться Київський Фестиваль стартапів «Class іdeя». Про це повідомляє Департамент освіти і науки, молоді та спорту.

Захід відбудеться з метою виявлення кращих стартап-проектів, стартап-ідей, стартап-рішень учнів, педагогічних працівників, державних службовців управлінь освіти РДА, визначення та подальшої підтримки кращих стартапів.

Зазначимо, що у рамках підготовки до Першого фестивалю стартапів «Class idea» було проведено майстер-класи: «Від технологічної ідеї до стартап-компанії», директора компанії «Be Next IT», провідного тренера та співавтора програми стартап-школи «Sikorsky Challange» Ігоря Пеєра; «Як презентувати свій стартап» керівника проектів і програм бізнес-аналітика, ментора та викладача в стартап-школі «Sicorsky Challenge» Олексія Струцинського.

На участь у Київському Фестивалі стартапів «Class іdeя» подано 114 заявок у чотирьох категоріях: для учнів початкової школи, для учнів основної школи, для учнів старшої школи, педагогічних працівників науково-методичних центрів, державних службовців управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій.

У кожній категорії передбачалося 5 номінацій: стартап у побуті; стартап у природі; стартап для людини; стартап і мистецтво; стартап і освіта.

Переможці фестивалю нагороджуються подяками Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА та кубками.

Детальніше про фестиваль читайте на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.

Місце проведення: вул. І. Мазепи, 13, Київський Палац дітей та юнацтва.