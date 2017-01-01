У столиці відкриють 10 пунктів збору зношених шин

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З 21 березня в Києві починають діяти 10 пунктів збору зношених шин.

Як повідомили в «Київзеленбуді», динамічне зростання кількості автомобілів у всіх країнах призводить до накопичення зношених автомобільних шин. Згідно з даними Європейської асоціації з вторинної переробки шин (ETRA), в Європі щороку утворюється близько 2 млн. тонн амортизованих автомобільних шин. У той же час обсяг їх переробки не перевищує 30%.

Щорічно в Україні накопичується близько 150 тис. тонн використаних автопокришок. За статистичними даними, лише 8% з них йдуть на утилізацію, а решту викидають на неконтрольовані звалища. Лише в Києві нараховується близько одного мільйона автомобілів, тому утилізація використаних шин у столиці – дуже гостра проблема.

У «Київзеленбуді» повідомили адреси пунктів прийому шин: