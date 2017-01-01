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    У столиці відкриють 10 пунктів збору зношених шин

    • Сьогодні, 21:10
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    З 21 березня в Києві починають діяти 10 пунктів збору зношених шин.

    Як повідомили в «Київзеленбуді», динамічне зростання кількості автомобілів у всіх країнах призводить до накопичення зношених автомобільних шин. Згідно з даними Європейської асоціації з вторинної переробки шин (ETRA), в Європі щороку утворюється близько 2 млн. тонн амортизованих автомобільних шин. У той же час обсяг їх переробки не перевищує 30%.

    Щорічно в Україні накопичується близько 150 тис. тонн використаних автопокришок. За статистичними даними, лише 8% з них йдуть на утилізацію, а решту викидають на неконтрольовані звалища. Лише в Києві нараховується близько одного мільйона автомобілів, тому утилізація використаних шин у столиці – дуже гостра проблема.

    У «Київзеленбуді» повідомили адреси пунктів прийому шин:

    1. Майданчик КП УЗН в парку «Покал» (Голосіївський район)
    2. вулиця Тростянецька, 58-А (Дарницький район)
    3. вулиця Електротехнічна, 26 (Деснянський район)
    4. проспект Визволителів, 6 (Дніпровський район)
    5. проспект Степана Бандери (Московський), 26 (Оболонський район)
    6. провулок Герцена, 6 (Шевченківський район)
    7. Залізничне шосе, 61 (Печерський район)
    8. вулиця Дмитрівська, 16А (Подільський район)
    9. вулиця Бетховена, 8 (Святошинський район)
    10. Вулиця Новопольова, 95 (Солом'янський район)

     

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