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    У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих

    • Сьогодні, 07:28
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    На Броварському проспекті сталася ДТП за участю трьох автомобілів

    За словами свідків, водій автомобіля ВАЗ синього кольору з невідомих достеменно причин не впорався з керуванням, зачепив відбійник справа та врізався у припарковані автомобілі ВАЗ-2109 та Daewoo Lanos.

    Від удару Daewoo Lanos відлетів до тротуару,  лише дивом не пострадали пішоходи,  які стояли неподалік. В результаті ДТП постраждав водій ВАЗу - його госпіталізували з переламом руки,  а його пасажирку із забоями.

    За словами свідків, водій автомобіля ВАЗ знаходився у стані алкогольного сп'яніння.  Втім чи справді він був п'яний, повинна встановити медекспертиза.

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    У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих
    У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих
    У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих
    У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих
    У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих
    У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих
    У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих
    У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих
    У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих

    Джерело: Еспресо ТВ

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