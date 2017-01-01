У столиці водій в'їхав у припарковані автівки: двоє постраждалих

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На Броварському проспекті сталася ДТП за участю трьох автомобілів

За словами свідків, водій автомобіля ВАЗ синього кольору з невідомих достеменно причин не впорався з керуванням, зачепив відбійник справа та врізався у припарковані автомобілі ВАЗ-2109 та Daewoo Lanos.

Від удару Daewoo Lanos відлетів до тротуару, лише дивом не пострадали пішоходи, які стояли неподалік. В результаті ДТП постраждав водій ВАЗу - його госпіталізували з переламом руки, а його пасажирку із забоями.

За словами свідків, водій автомобіля ВАЗ знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Втім чи справді він був п'яний, повинна встановити медекспертиза.

Джерело: Еспресо ТВ