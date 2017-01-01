У Святошинському районі на скандальній забудові сталася пожежа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загорівся будівельний вагончик

Пожежа трапилася на залишках будівельного майданчику на вулиці Чорнобильській, де вже вдруге на місці скверу намагаються звести магазин АТБ. Обидві спроби для забудовника закінчилися спаленим парканом.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Андрій Тарасенко.

«Забудовники з АТБ не розуміють сили громади. Коли люди зносили паркан на Чорнобильській, їх дуже просили не палити вагончик. Обіцяли прибрати. Слова не дотримали. Щойно вагончик згорів. З громадою таки треба рахуватись», – написав Андрій Тарасенко.



