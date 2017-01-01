У Святошинському районі рятувальники зняли з даху будинку небезпечну плиту (фото)
- Сьогодні, 09:51
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Плита могла впасти в будь-яку хвилину на перехожих
У Києві, на вулиці Зодчих, 60/11, рятувальники демонтували з даху житлового будинку аварійну бетонну плиту (навісний козирок).
«Надійшло повідомлення, що на даху будинку знаходиться бетонна плита, яка може впасти в будь-яку хвилину і травмувати перехожих. За допомогою спеціальних тросів і висотного спорядження рятувальники закріпили аварійну плиту і акуратно зняли її», - повідомили рятувальники.
Джерело: Сегодня