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    У Святошинському районі рятувальники зняли з даху будинку небезпечну плиту (фото)

    • Сьогодні, 09:51
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    Плита могла впасти в будь-яку хвилину на перехожих

    У Києві, на вулиці Зодчих, 60/11, рятувальники демонтували з даху житлового будинку аварійну бетонну плиту (навісний козирок).

    «Надійшло повідомлення, що на даху будинку знаходиться бетонна плита, яка може впасти в будь-яку хвилину і травмувати перехожих. За допомогою спеціальних тросів і висотного спорядження рятувальники закріпили аварійну плиту і акуратно зняли її», - повідомили рятувальники.

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    У Святошинському районі рятувальники зняли з даху будинку небезпечну плиту (фото)
    У Святошинському районі рятувальники зняли з даху будинку небезпечну плиту (фото)
    У Святошинському районі рятувальники зняли з даху будинку небезпечну плиту (фото)
    У Святошинському районі рятувальники зняли з даху будинку небезпечну плиту (фото)
    У Святошинському районі рятувальники зняли з даху будинку небезпечну плиту (фото)

    Джерело: Сегодня

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