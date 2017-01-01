У Святошинському районі столиці демонтували три нелегальних заправних пункти

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Правоохоронці виявили низку нелегальних заправних станцій

У Києві співробітники прокуратури за допомогою поліції і рятувальників припинили діяльність двох нелегальних автогазозаправних станцій та дизельного пункту, розташованих на вулиці Жмеринський, Симеренка та на перетині Кільцевої дороги та вулиці Тулузи.





Під час проведення огляду встановлено, що заправки здійснюють свою діяльність без будь-яких дозвільних документів із численними порушеннями норм держтехногенбезпеки.

Одна із заправок, що діяла під торговою маркою "Барс", розташовувалась на території автостоянки, під вікнами приватних житлових будинків, інша - біля торгового ринку. Таке небезпечне розташування становило реально загрозу життю громадян.

На сьогодні діяльність незаконно встановлених автогазозаправного та дизельного пунктів припинена шляхом їх демонтажу.

З метою забезпечення збереження речових доказів, до місцевого суду готується клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Загалом з початку року органами столичної прокуратури спільно з Головним управлінням Нацполіції у м. Києві у ході досудового розслідування кримінальних проваджень демонтовано та вилучено 53 одиниці обладнання незаконно розміщених АГЗС, а також понад 124 тис. літрів газу вартістю близько 1,2 млн. грн.Щодо всього вилученого майна перед судом ініційовано питання накладення арешту. За результатами досудового розслідування до суду скеровано 6 обвинувальних актів за фактом незаконної діяльності 7 об’єктів АГЗС. Крім того, ще одній особі повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину.